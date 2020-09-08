Прокуратура заинтересовалась ЧП с выпавшим из автобуса ребенком

Прокуратура Карелии проведет проверку по факту инцидента, произошедшего в Петрозаводске 2 сентября, сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратурой республики организована проверка по публикациям, размещенным в средствах массовой информации, о травмировании женщины и ребенка в г. Петрозаводске вследствие ненадлежащего предоставления водителем автобуса услуг по перевозке пассажиров.

В ходе проверки будут приняты меры к установлению обстоятельств инцидента, по ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - пишет прокуратура.

Напомним, 2 сентября в 10:45 на остановке Лососинское шоссе напротив дома № 35 маршрутка №19 начала отъезжать с открытыми дверями в момент, когда из автобуса выходила молодая мама с двухлетним ребенком. В результате женщина и ребенок вылетели из автобуса и получили травмы.