Мужчина убил двухлетнего пасынка в российском регионе

В Омской области 28-летний мужчина жестоко расправился с двухлетним пасынком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, трагедия произошла в поселке Муромцево. Местный житель в течение долгого времени издевался над мальчиком, избивал его, ограничивал в еде. В один из дней он жестоко избил ребенка, когда заходил в дом с дровами, за то, что мальчик помешал ему. Малыш умер от черепно-мозговой травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Изверга отправили под стражу. Известно, что дома у него остались беременная жена и еще двое детей.