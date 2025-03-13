13 марта 2025, 14:20
Женщина нашла змею в собственном туалете
Жительница Москвы поймала змею своими руками
Фото: freepik.com / mrsiraphol
Жительница Москвы обнаружила в туалете своей квартиры змею. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, инцидент случился сегодня утром. 70-летняя женщина зашла в туалет и увидела, что в унитазе ползает змея. Сначала пенсионерка перепугалась. Но потом взяла себя в руки и поймала полоза, после чего посадила его в ведро.
Москвичка позвонила родственнику, чтобы спросить, что делать со змеей. В итоге полоза сдали сотрудникам МЧС.