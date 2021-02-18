Мужчина стал миллионером, заглянув в магазин за кофе

Любители лотерей продолжают срывать куш. Так, в американском штате Мэриленд удача улыбнулась 49-летнему электрику, передает «Лента.ру».

Мужчина заглянул в магазин, чтобы выпить кофе. Там он увидел, как покупатели берут билеты моментальной лотереи, и решил рискнуть. В итоге купленный билет принес американцу 57,7 тысяч долларов (4,3 миллиона рублей).

Мужчина до конца рабочего дня держал в секрете весть о своем выигрыше. Победитель намерен отдать часть денег матери. Оставшиеся инвестировать в свой бизнес, выплату аванса за дом и что-то отложить на пенсию. (фото posudaguide.ru)