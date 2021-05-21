Мужчина соврал сотрудникам ГИБДД Петрозаводска о том, что его сбили

18 мая в ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение о наезде на велосипедиста на улице Чкалова. Мужчина в телефонном разговоре сообщил приметы автомобиля, который его сбил, и некоторые цифры номера, сообщает пресс-служба ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники просмотрели камеры наблюдения и удивились. Выяснилось, что никакой аварии не было в принципе. Велосипедист проехал по пешеходному переходу, после чего сам упал. Никакого контакта с другими участниками дорожного движения не было.

В отношении мужчины составлен протокол о привлечении к административной ответственности за нарушение ПДД.