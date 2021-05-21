Автомобиль сгорел в Карелии из-за вспыхнувшей травы

19 мая в 19:25 в поселке Микли Лахденпохского района произошел пожар в автомобиле, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место выехали две единицы техники и пять специалистов пожарно-спасательной части. Возгорание удалось ликвидировать через 20 минут.

Как сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!», пожар в автомобиле начался из-за вспыхнувшей травы. Сообщество опубликовало видео происшествия.