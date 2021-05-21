Более двадцати нетрезвых водителей пойманы в Карелии на этой неделе

Сотрудниками ГИБДД выявлено и отстранено от управления автомашинами 23 водителя, находившихся в состоянии опьянения, сообщает МВД Карелии. Трое из них совершили данное правонарушение повторно.

Больше всего любителей выпить перед поездкой выявлено в Петрозаводске – девять человек, в Пряжинском районе - трое, в Прионежском и Сегежском районах – по паре, в Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантском, Лахденпохском, Пудожском, Суоярвском и Беломорском районах – по одному.

Только в минувший четверг в Петрозаводске из-за алкоголя отстранили от управления пятерых водителей.

Полиция Карелии напоминает: управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. За данное нарушение предусматривается наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. А в случае совершения повторного правонарушения водителю грозит привлечение к уголовной ответственности, где предусматривается санкция в виде лишения свободы на срок до двух лет. // Фото: vk.com