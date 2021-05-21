21 мая 2021, 14:47
Происшествия

Житель Петрозаводска оплатил 37 штрафов, чтобы не потерять «Мерседес»

Погашение задолженности стало результатом беседы пристава и должника

Житель Петрозаводска «набрал» 37 штрафов ГИБДД на сумму более 40 тысяч рублей. Оплачивать их он не торопился и материалы были переданы судебным приставам, сообщает УФССП Карелии.

Должник был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю для ознакомления с исполнительным производством о взыскании штрафов. На приеме сотрудник службы вручил ему требование о предоставлении автомобиля Mercedes-Benz для наложения на него ареста.

Мужчина сделал правильные выводы и в пятидневный срок оплатил всю задолженность. // Фото: cheltv.ru

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
судебные приставы
должник
штрафы гибдд
Мерседес Бенц
арест машины