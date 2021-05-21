Очередное мошенничество с пособием по безработице выявили в Карелии

Прокуратура Пряжинского района посчитала, что жительница Эссойлы незаконно получала пособие по безработице. С июня 2020 года женщина состояла на учете в качестве безработной в агентстве занятости и получила пособие. В общей сложности женщина получила более 20 тысяч рублей.

При этом с октября по декабрь 2020 года женщина на основании гражданско-правовых договоров оказывала местному предприятию возмездные услуги, связанные с торговой деятельностью. Впоследствии она устроилась продавцом в магазин на основании трудового договора. Однако женщина не стала уведомлять о своем трудоустройстве агентство занятости.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию для решения о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при получении выплат. Дело все же было возбуждено. Надзорный орган держит ход его расследования на контроле.

Ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении 32-летнего жителя Суоярвского района. (фото rg.ru)