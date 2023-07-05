Мужчина совершил глупый поступок, чтобы разрешить конфликт

В Кемском районе у мужчины угнали автомобиль, который он арендовал для оказания услуг по перевозке. Потерпевший сообщил в полицию. Оперативники нашли машину возле вокзала и установили причастного к угону.

Подозреваемый кемлянин признался, что угнал автомобиль, чтобы решить возникший у него с водителем личный конфликт. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com