05 июля 2023, 14:43
Мужчина совершил глупый поступок, чтобы разрешить конфликт
На севере Карелии 27-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угоне
В Кемском районе у мужчины угнали автомобиль, который он арендовал для оказания услуг по перевозке. Потерпевший сообщил в полицию. Оперативники нашли машину возле вокзала и установили причастного к угону.
Подозреваемый кемлянин признался, что угнал автомобиль, чтобы решить возникший у него с водителем личный конфликт. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com