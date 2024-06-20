Мужчина сказочно разбогател благодаря совету отца

Житель США сорвал джекпот в 7,19 миллиона долларов в лотерее. Ему помог совет отца, пишет портал UPI.

Как пояснил счастливчик, он часто играл в лотерею и всегда менял номера билетов. Однажды отец сказал ему, что такая стратегия не принесет успех, и посоветовал выбрать определенное число и всегда выбирать его. Так сын и делал на протяжении нескольких лет.

В итоге удача улыбнулась американцу. В одном из розыгрышей он сорвал рекордный джекпот.

Победитель рассказал, что планирует вложить выигранные миллионы в инвестиции. Также он оплатит обучение детей. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski