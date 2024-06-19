Врач назвала оптимальную продолжительность принятия душа

Дерматолог Эмма Амоафо-Менса назвала оптимальную для здоровья продолжительность принятия душа. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила врач, многие люди проводят в душе слишком много времени. Лучше всего принять его за десять минут, сказала эксперт.

«Длительный обжигающий душ или ванна, а также использование абразивных скрабов или очищающих средств может привести к высыханию кожи»,

- объяснила Амоафо-Менса.

Врач также напомнила о важности увлажнения кожи. Чтобы остановить раздражение при недостаточном увлажнении кожи, нужно использовать продукт, который восполняет влагу в коже и удерживает ее, добавила медик. // Фото: unsplash.com / Jennifer Lim Tamkican