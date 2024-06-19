19 июня 2024, 21:11
Врач назвала оптимальную продолжительность принятия душа
Продолжительный душ в горячей воде может навредить здоровью, предупредил специалист
Дерматолог Эмма Амоафо-Менса назвала оптимальную для здоровья продолжительность принятия душа. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как отметила врач, многие люди проводят в душе слишком много времени. Лучше всего принять его за десять минут, сказала эксперт.
«Длительный обжигающий душ или ванна, а также использование абразивных скрабов или очищающих средств может привести к высыханию кожи»,
- объяснила Амоафо-Менса.
Врач также напомнила о важности увлажнения кожи. Чтобы остановить раздражение при недостаточном увлажнении кожи, нужно использовать продукт, который восполняет влагу в коже и удерживает ее, добавила медик. // Фото: unsplash.com / Jennifer Lim Tamkican