Мужчина разбогател благодаря случайной находке

Житель США сорвал куш в лотерею благодаря случайной находке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мужчина рассказал, что нашел в кармане 20 долларов, о которых не помнил. Американец решил испытать удачу и приобрел на эти деньги лотерейный билет. Стерев защитный слов, мужчина понял, что выиграл 100 тысяч долларов. После вычета всех налогов счастливчик получил более 71 тысячи долларов.

Победитель поделился планами. Он хочет отремонтировать дом и вложиться в образование дочери. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski