Мужчина пытался загрузить посудомойку и оказался в реанимации

В Москве мужчина попытался загрузить тарелки в посудомойку и оказался в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 30-летний горожанин отправился на кухню, чтобы помыть посуду. Одной рукой он задел раковину, а другой рукой, которая была мокрой, попытался открыть посудомоечную машину. Мужчина тут же получил удар током.

Пострадавший успел вызвать скорую и рассказал медикам, что с ним случилось. В больнице мужчина пережил клиническую смерть. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. // Фото: unsplash.com / Nathan Dumlao