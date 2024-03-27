Мужчина погиб на скалодроме в российском городе

В Новосибирске мужчина погиб во время посещения скалодрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компетентные органы.

Отмечается, что трагедия произошла на старейшем скалодроме города, он был открыт еще в 1990-е годы. Во время занятия один из посетителей получил не совместимые с жизнью травмы.

Проверку по факту произошедшего начали сотрудники Следственного комитета и полиции. Они произвели осмотр места трагедии. Устанавливаются детали случившегося. // Фото: unsplash.com / Io & Tech