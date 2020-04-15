Мужчина прожил 26 лет с ножом в голове

В Китае в апреле был прооперирован мужчина, проживший 26 лет с десятисантиметровым ножом в голове. Сейчас он начал жить новой жизнью - без постоянных болей, мучивших его на протяжении всего этого времени, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание The Daily Star.

76-летний мужчина рассказал, что он получил удар ножом в голову во время ограбления. Лезвие расположилось очень близко к жизненно важным органам, трогать его было опасно. Никто из врачей родного города китайца не обладал достаточной квалификацией для подобной операции, поэтому мужчина просто продолжал жить, заглушая боль лекарствами.

Несколько лет назад интересным случаем заинтересовались приезжие доктора. Долгое время они разрабатывали необходимую операцию, и вот 2 апреля она, наконец, была осуществлена. Хирурги за два часа извлекли нож из головы пациента. Спустя шесть дней была проведена вторая операция, целью которой было очищение раны от загрязнения.

Сейчас пациент уже может самостоятельно ходить. Врачи отметили, что к нему вернулось зрение, прошли головные боли. Сам мужчина заявил, что медики подарили ему по-настоящему новую жизнь. Кошмар, длившийся более 20 лет, закончился.