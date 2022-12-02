Мужчина приревновал жену и взялся за нож, она сдала его полиции

Конфликт в семье петрозаводчан обернулся уголовным делом. К участковому уполномоченному полиции пришла 36-летняя жительница микрорайона Октябрьский и пожаловалась на мужа, сообщили в МВД Карелии.

Ранним утром мужчина схватил нож и стал угрожать жене расправой. Поводом к этому стала ревность. Женщина заявила на агрессора, возбудили уголовное дело.

Максимальная санкция статьи УК РФ, по которой привлекли горожанина, - до двух лет лишения свободы. // фото: freepik.com