Мужчина пойдет под суд за избиение несовершеннолетнего на улице

33-летнего мужчину будут судить в Петрозаводске по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Инцидент произошел 16 июля на одной из улиц столицы Карелии. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с незнакомым 17-летним юношей «нанес ему удары кулаком в область лица и по голове металлическим предметом». Несовершеннолетний получил травму голову. Его госпитализировали. А мужчину заключили под стражу.

По сообщению Следкома по Карелии, обвиняемый мужчина уже ранее был судим. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. (фото на главной 46tv.ru)