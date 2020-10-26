Жителя Карелии приговорили к 6,6 годам колонии за 5 граммов гашиша

23-летнего жителя Суоярвского района осудили за наркопреступление. Суд признал его виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотиков. Ближайшие шесть с половиной лет он проведет в колонии строгого режима.

По сообщению прокуратуры, в апреле 2020 года молодой человек заказал и оплатил на веб-сайте гашиш. «Посылка» массой 5 граммов дожидалась его в Прионежском районе. Молодой человек выкопал из земли пакет с наркотиками, часть выкурил на месте, а остальное собирался отвезти в Суоярви. В ходе перевозки наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

Ранее молодой человек был осужден за незаконный оборот наркотических средств условно, а также привлекался к административной ответственности. (фото на главной ria56.ru)