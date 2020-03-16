Мужчина повредил автомобиль такси вместо того, чтобы оплатить проезд

Житель карельской столице стал игурантом уголовного дела за то, что нанес ущер автомобилю такси. Произошло это после конфликта с водителем, когда клиент отказаося оплачивать преоезд. Ущерб от буйного пассажира составил 33 тысячи рублей, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как сообщают стражи порядка, в дежурную часть Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску обратился 32-летний таксист. Полицейским он рассказал, что клиент повредил его автомобиль.

Участковые уполномоченные полиции установили личность 37-летнего подозреваемого. Полицейские выяснили, что петрозаводчанин вызвал машину в службе такси. Приехав по указанному адресу, он отказался выходить из автомобиля и попросил водителя вернуть его на первоначальный адрес. Тот отвез его обратно, однако клиент отказался оплачивать полную стоимость поездки. Он был готов оплатить лишь путь в одну сторону. В ходе конфликта пассажир оторвал ручку водительской двери и кулаком ударил по лобовому стеклу такси.

По факту умышленного повреждения чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.