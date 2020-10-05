Мужчина пошел за лекарствами и стал миллионером

Житель американского штата Северная Каролина выиграл миллион долларов, когда отправился в магазин за лекарствами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Патрик Бардик пошел в магазин, чтобы забрать выписанные врачом лекарства, и решил сыграть в моментальную лотерею. Он купил билет за 10 долларов. Американец сел в машину и стер защитный слой на купоне. Под ним мужчина увидел надпись, которая сообщила ему о выигрыше миллиона долларов.

30 сентября счастливчик пришел забирать приз. Он мог выбрать между двумя вариантами: получать по 50 тысяч долларов ежегодно в течение 20 лет или сразу забрать 600 тысяч долларов. Американец предпочел второй способ.

Мужчина рассказал, что на выигрыш расплатится с кредитами, а остальные деньги инвестирует. Победитель также собирается досрочно выйти на пенсию.