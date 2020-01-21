Мужчина пошел в магазин за зажигалкой и выиграл целое состояние

Житель американского города Колониал Бич, штат Вирджиния, выиграл в лотерею полмиллиона долларов (30,9 миллиона рублей). За счастливым билетом он отправился совершенно спонтанно. Об этом сообщает портал UPI.

Харланд Додсон утверждает, что отправился в магазин только для того, чтобы купить новую зажигалку для жены. Заодно он решил приобрести себе и ей по два лотерейных билета. Один из них обернулся для супругов выигрышем в полмиллиона долларов.

«Помню, как сказал жене: "Мы только что выиграли 500 тысяч долларов!"» - рассказывает Додсон. В ответ она попросила показать доказательство победы, а муж шутливо отказал. Победители не уточнили, на что они планируют потратить денежный приз.

Представители лотереи отметили, что шанс выигрыша составлял один из 652 800.