Медики нашли новую причину инфарктов

Ученые из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга выяснили, что встречающиеся в загрязненном воздухе ультрамелкие частицы, основным источником которых в городе являются автомобильные выхлопы, могут спровоцировать инфаркт миокарда. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи пришли к выводу, что в течение первых нескольких часов воздействия на организм частицы, легко проникающие в кровь, могут вызвать большие проблемы с сердцем.

Работа подтверждает то, о чем догадывались на протяжении длительного времени: мельчайшие частицы загрязненного воздуха могут оказывать влияние на развитие серьезного заболевания сердца. Это особенно актуально в течение первых нескольких часов,

- заявил первый автор исследования, доцент Йельского университета Каи Чен. Он подчеркнул, что повышенные уровни ультрамелких частиц вызывают беспокойство с точки зрения общественного здравоохранения.

Исследование охватило почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год.