Медики назвали повседневные привычки, способные вызвать развитие рака

Медики из Центра исследования рака в Германии перечислили некоторые повседневные привычки, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Список опубликовало издание Focus.

В этот перечень попали выбор места у иллюминатора в самолете (из-за попадания ультрафиолетовых лучей повышается риск развития рака кожи) и частое взаимодействие с квитанциями и чеками (токсичные вещества из чернил имеют свойство накапливаться в организме).

Помимо этого, употребление очень горячих напитков повышает риск возникновения рака органов желудочно-кишечного тракта, а отказ от презервативов увеличивает вероятность заражения вирусом папилломы человека, который связывают с раком шейки матки и некоторыми другими злокачественными опухолями половых органов.

Привычка ездить в машине с открытым окном, особенно в большом городе и в час пик, может оказаться фатальной для легких и мочевого пузыря, а регулярное употребление пива после работы - для печени и молочной железы.

Также врачи рекомендуют отказаться от использования смартфона в темное время суток (свет экрана разрушает мелатонин) и косметики с минеральными маслами в составе (в некоторых присутствуют канцерогены).

Помимо этого, уменьшить риск возникновения онкологических заболеваний или обнаружить их на самой ранней стадии помогут регулярные обследования у врача, напомнили в Центре исследования рака.