Мужчина порыбачил на Ладоге и пойдет под суд

В Олонецком районе перед судом предстанет 39-летний местный житель. Мужчину обвиняют в незаконном вылове рыбы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе рейда на Ладожском озере полицейские заметили лодку с мужчиной, который ловил рыбу сетями. По возвращении на берег его взяли с поличным. Нарушитель собрал солидный улов - 77 рыбин, среди которых были судак, окунь, лещ, щука, корюшка.

Мужчина признался, что знал, что на Ладоге ловить сетями нельзя, но все равно вышел в озеро. Судьбу обвиняемого решит суд. // Фото: unsplash.com / Michail Dementiev