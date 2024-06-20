Жилой дом сгорел в Карелии

В среду в 19:28 на пульт диспетчера Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в селе Колежма. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому округу.

Вспыхнул жилой дом. Первыми на место прибыли члены добровольной пожарной дружины Колежмы, затем к ним присоединились специалисты из села Сумский Посад. Здание серьезно полыхало, создалось сильное задымление. Имелась угроза перекидывания пламени на соседний дом.

Общими усилиями пожарным удалось справиться с огнем. В результате ЧП здание серьезно пострадало. Причину возгорания предстоит установить специалистам. // Фото ОПС по Беломорскому округу