Мужчина попытался обокрасть гипермаркет в Петрозаводске

27 мая сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов Петрозаводска. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Администрация торгового заведения сообщила, что один из покупателей совершил кражу мясных изделий на сумму три тысячи рублей. На его совести оказалась также порча товара.

Подозреваемым оказался 30-летний горожанин. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии