28 мая 2021, 10:06
Мужчина попытался обокрасть гипермаркет в Петрозаводске
Сотрудники Росгвардии задержали горожанина, совершившего несколько правонарушений за раз
27 мая сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов Петрозаводска. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Администрация торгового заведения сообщила, что один из покупателей совершил кражу мясных изделий на сумму три тысячи рублей. На его совести оказалась также порча товара.
Подозреваемым оказался 30-летний горожанин. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии