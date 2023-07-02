02 июля 2023, 09:22
Мужчина получил удар ножом в живот
В попытке убийства подозревают знакомого жертвы
В Кондопожском районе мужчина был на волосок от гибели.
Вечером 16 июня двое знакомых выпивали в Гирвасе. Между ними возник конфликт во дворе, тогда один ударил другого ножом в живот. Как считают в Следкоме Карелии, это произошло на фоне личных неприязненных отношений. В отношении 69-летнего кондопожанина завели уголовное дело о покушении на убийство.
Потерпевшего увезли в больницу, оказали помощь, он остался жив. Назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется допрос свидетелей.