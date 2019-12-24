Мужчина получил тяжелые ранения во время застолья в Карелии

Утром 21 декабря в полицию Медвежьегорского района поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи. В больницу был доставлен житель района с диагнозом: тяжелая закрытая черепно-мозговая травма головы, проникающие ножевые ранения грудной клетки, алкогольное опьянение, сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства, при которых пациент был травмирован. В одном из поселков за неделю до этого собралась компания. Состав участников менялся, неизменно было лишь желание 61-летнего хозяина квартиры продолжать застолье, сопровождая его употреблением спиртных напитков. На исходе шестого дня возник конфликт: пенсионер и 40-летний гость не поделили остатки алкоголя. По версии правоохранителей, старший участник спора ручкой от топора нанес удары по голове оппонента, затем в ход пустил нож. Далее владелец дома выпроводил гостя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый во всем признался.