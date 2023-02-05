Мужчина показывал боевые приемы ребенку и случайно зарезал его

В Московской области девятилетний мальчик погиб от рук соседа, который демонстрировал ему боевые приемы с использованием ножа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в Балашихе 4 февраля. 47-летний сосед по коммуналке, будучи пьяным, решил показать ребенку боевые приемы с ножом. В процессе «шоу» он нанес мальчику смертельное ранение.

Мужчина задержан. Уточняется, что погибший жил с отцом, его мать лишена родительских прав. Следователи намерены проверить работу органов профилактики, контролирующих неблагополучные семьи. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com