Более девяти тысяч новых зараженных коронавирусом выявили в России

За последние сутки в России выявлены 9410 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 45 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 52 новых инфицированных. Одного человека пришлось доставить в больницу с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 395 279 человек. Число случаев заражения превысило 21,99 миллиона. // Фото: unsplash.com