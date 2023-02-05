05 февраля 2023, 12:22
Более девяти тысяч новых зараженных коронавирусом выявили в России
Ковид унес жизни еще 45 россиян
За последние сутки в России выявлены 9410 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 45 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб.
В Карелии зарегистрированы 52 новых инфицированных. Одного человека пришлось доставить в больницу с ковидом.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 395 279 человек. Число случаев заражения превысило 21,99 миллиона. // Фото: unsplash.com