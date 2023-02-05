Россиян предупредили об опасности сбора денег на банковскую карту

Юрист Вадим Виноградов рассказал, с какими проблемами могут столкнуться россияне, собирающие деньги на банковскую карту, например, на подарок коллеге. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Так, частые поступления на карту физлица могут вызвать подозрения у сотрудников банка. Возможно, они инициируют проверку. Помимо этого, частые переводы могут запустить алгоритмы банка, направленные на защиту клиентов от мошенников. Карту могут заблокировать, и тогда клиенту придется объяснять происхождение денег, чтобы восстановить ее.

Специалист порекомендовал завести для сбора денег отдельный счет. Это будет безопаснее для того человека, который занимается сбором. // Фото: freepik.com