Рабочий упал с высоты и погиб в «Москва-Сити»

В столичном комплексе «Москва-Сити» рабочий упал с высоты и погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ссылающегося на знакомый с ситуацией источник, инцидент случился внутри башни «Федерация».

По предварительной информации, погибший работал электриком. Мужчина проводил ремонт, когда ему внезапно стало плохо. Другие подробности ЧП пока не известны. // Фото: unsplash.com