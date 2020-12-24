Мужчина погиб, упав с высоты на территории завода «Карелия-ДСП»

На территории завода «Карелия-ДСП», доведенного до банкротства градообразующего предприятия в поселке городского типа Пиндуши в Медвежьегорском районе, произошла трагедия. 16 декабря при резке металла погиб 38-летний житель Медвежьегорска. О случившемся паблику «Отражение» рассказал бывший работник завода Денис Орлов.

По информации мужчины, заготовщик лома мог погибнуть при демонтаже металлоконструкций на металлолом в здании бывшего канифольного завода.

«Говорят, что работяга упал с 6-метровой высоты при попытке перейти по узкой перегородке из одной части здания в другую и сорвался вниз. Неизвестно, официально резчики металла там устроены или с улицы набраны. В этом здании не безопасно находиться, там дыр в плитах между этажами очень много. Дожили, люди гибнут за ржавый металл»,

- цитирует паблик Орлова.

По информации группы, Следственный комитетом проводит проверку.

Напомним, в сентябре на заводе произошло два пожара - 22 сентября и 28 сентября. В обоих случаях в качестве возможной причиный возгорания назывались стали работы по резке металлоконструкций. (фото vk.com)