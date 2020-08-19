19 августа 2020, 17:16
Происшествия

Мужчина осужден за то, что избил приятеля до смерти в Питкяранте

Собранные следственным комитетом Карелии доказательства признаны судом достаточными

Следствием и судом установлено, что 29 марта 2020 года мужчина, 36-летний местный житель, ранее судимый за преступления против личности, пребывал в гостях у своего знакомого в городе Питкяранта, сообщает СУ СК РФ по РК.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры подсудимый избил своего приятеля, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и  ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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Карелия
Питкяранта
СУ СК по РК
следственный комитет
Следственный комитет по РК
Следственный комитет РК