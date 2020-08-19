Петрозаводчанин попал в ДТП на угнанном автомобиле

Пока петрозаводчанка проводила время в гостях, неизвестный угнал ее отечественный автомобиль с проспекта Александра Невского. Потерпевшая заявила об угоне в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение машины и причастного к ее исчезновению. Ранее судимый 36-летний житель Петрозаводска сознался и пояснил, что ночью не смог пройти мимо машины, в салоне которой виднелись ключи, рассказали в МВД.

Подозреваемый поехал в Прионежский район на чужом автомобиле. По пути подозреваемый не справился с управлением, в итоге машина оказалась в кювете. Подозреваемый мужчина скрылся, бросив угнанный автомобиль. По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.