Утверждается, что в Карелии женщины страдают от мошенников чаще мужчин

В полицию Муезерского района обратилась 19-летняя девушка и сообщила, что ее обманули при совершении покупок в интернете.

В соцсети она нашла группу, в которой предлагали приобретать одежду по очень выгодным ценам. Самые привлекательные условия предусматривались для тех, кто берет сразу несколько предметов гардероба. Группа была полна восторженными отзывами.

Девушка выбрала два пальто и перевела за них 5 000 рублей. Однако ожидание длительностью в несколько недель подтолкнуло её на дополнительную проверку. Выяснилось, что страница группы исчезла, а в сети нашлось немало отзывов от тех, кто не получил ни одежду, ни возврата средств.

А в ОМВД России по Прионежскому району с просьбой привлечь злоумышленников к ответственности пришла 48-летняя гражданка.

Ей по телефону позвонили якобы из банка. Неизвестный сообщил, что подозрительный человек оформил на заявительницу кредит в 340 000 рублей и пытается вывести деньги со счета.

Не проверяя информацию по официальным каналам, безоговорочно поверив телефонному собеседнику, гражданка спросила у него совета. Позвонивший порекомендовал ей срочно в онлайн-режиме оформить кредит и перевести деньги на посторонние счета. Женщине теперь предстоит погасить обязательства перед банком в размере 101 000 рублей, не считая процентов.

Полиция Карелии напоминает – тщательные многократные проверки информации и контроль за эмоциями – лучшие проводники в мире современных технологий.