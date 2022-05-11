Мужчина оказался недоволен поездкой в такси и разбил автомобиль

Полицейские задержали мужчину, который оказался причастен к повреждению автомобиля такси. Нарушителем оказался 47-летний ранее имевший проблемы с законом петрозаводчанин.

В полиции установили предысторию случившегося. Мужчина подвозил подозреваемого домой. Между водителем и клиентом вспыхнул конфликт из-за оплаты проезда. В полиции предположили, что пассажир остался недоволен качеством обслуживания, вышел из иномарки, несколько раз пнул водительскую дверь и разбил стекло. Ущерб превысил 12 900 рублей, полиция возбудила уголовное дело о повреждении имущества.

Подозреваемый обещал возместить ущерб потерпевшему водителю. (фото pixabay.com, Fleimax)