Мужчина обвинил приятеля в краже денег, избил и отнял дорогой смартфон

Компания приятелей собралась в Сортавале, но застолье закончилось неприятностями. У 25-летнего молодого человека силой отняли смартфон за 28 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Причем сделал это другой участник вечеринки, 35-летний местный житель. Он обнаружил, что пропали пять тысяч рублей, и стал обвинять в этом присутствующих.

Потом подошел к другу хозяйки квартиры и стал требовать, чтобы тот вернул ему деньги. Бил по лицу, потом отобрал дорогой смартфон и ушел. Потерпевший написал заявление в полицию.

В Отделение МВД России по Сортавальскому району обратился 25-летний горожанин и сообщил, что в отношении него совершено преступление. Он пояснил, что его избили и открыто похитили недавно купленный мобильный телефон стоимостью не менее 28 000 рублей.

По горячим следам злоумышленника задержали недалеко от места преступления, смартфон был при нем. Гаджет изъяли и возбудили уголовное дело о грабеже.

Версия о том, что потерпевший украл у него деньги, подтверждения не нашла. // Фото: Pavlofox/pixabay.com