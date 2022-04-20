Выманивавшего у девочек интимные фото педофила посадили на 12 лет

За распространение порнографии, развратные действия по отношению 14-летних и 16-летних девочек и другие действия сексуального характера наказали 27-летнего мужчину. Житель Петрозаводска общался со своими жертвами через соцсети, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Петрозаводчанин связывался с несовершеннолетними в 2019-2020 годах. Он заводил аккаунты под вымышленными именами в популярных у подростков соцсетях.

Там знакомился с девочками и в переписке побуждал их к совершению разных развратных действий. Все это его жертвы снимали, а фотографии отправляли ему. Мужчина потом рассылал снимки другим пользователям соцсетей.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. // Фото: dreamstime.com