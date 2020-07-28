Мужчина обчистил холодильник односельчанина прямо у него на глазах

Житель Калевальского района, любящий выпить под хорошую закуску, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, фигурант уголовного дела, 33-летний житель одного из поселков, не имеет постоянного заработка, но злоупотребляет спиртным. В один из майских дней он с утра сходил в магазин, где приобрел спиртное, а на продукты денег не нашел. Тогда мужчина отправился к давнему знакомому, с которым не общался несколько лет. Дверь в квартиру оказалась открыта. Не обращая внимания на реплики хозяина, незваный гость опустошил холодильник, похитив две банки рыбных консервов, сыр и колбасу, а затем скрылся. В дальнейшем употребил продукты на лавочке во дворе.

Как выяснили полицейские, потерпевший, 53-летний мужчина, имеет серьезные проблемы со здоровьем и передвигается по квартире с трудом, за ним ухаживает сестра. В тот день она вышла в магазин и не закрыла за собой дверь, рассчитывая на скорое возвращение. Узнав о случившемся, женщина сообщила в полицию.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и добровольно возместил имущественный ущерб. Тем не менее, согласно части 2 статьи 161 УК РФ, за содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Прокуратуру Калевальского района Республики Карелия.