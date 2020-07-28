Пропавшую жительницу Ленинградской области разыскивают в Карелии

Полиция Медвежьегорского района объявила в розыск пропавшую без вести Якименко Людмилу Ивановну 1945 года рождения, жительницу Ленинградской области, сообщает МВД Карелии.

Пожилая женщина 24 июля примерно в 16 часов вышла из дома в поселке Повенец Медвежьегорского района и ушла в неизвестном направлении.

Приметы: небольшого роста (156 - 158 см), худощавого телосложения, волосы седые вьющиеся средней длины, протезированная челюсть, сутулится.

Была одета: в футболку светло–болотного цвета с манжетами и воротом леопардовой расцветки, спортивные брюки черного цвета, белые туфли.

Может плохо ориентироваться в окружающей обстановке. Передвигается небольшими шагами, возможен тремор рук.



Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших её 24 июля и позднее, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-221-60-87, +7(81434) 5-65-33 или 02 (с мобильного – 102).