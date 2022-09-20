Мужчина нашел в Карелии банковскую карту и попал под статью

В полицию Беломорска обратилась местная жительница. Будучи дома, она получила смс-ку о списании денег со счета за покупку. Женщина проверила свою банковскую карту, обнаружила, что ее нет на месте, и быстро заблокировала платежное средство. К тому времени со счета уже была списана тысяча рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что горожанка обронила карту, когда выносила мусор. Следом за ней к контейнерам подошел 56-летний мужчина, работающий в республике вахтовым методом. Он забрал платежное средство, прикупил еды и в тот же вечер покинул Карелию.

Мужчина был найден. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи. Фото: unsplash.com