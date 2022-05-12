12 мая 2022, 18:06
Мужчина нашел на улице банковскую карту и пошел за выпивкой и закуской
Жителя Петрозаводска будут судить за кражу денег с чужого счета
Петрозаводчанин гулял с детьми и выронил банковскую карточку. Ее нашел прохожий и тут же отправился за покупками, сообщили в МВД Карелии.
Обнаружив, что банковской карты нет, 37-летний горожанин обратился в полицию. Он рассказал, что кто-то списал с его счета около семи тысяч рублей.
Оказалось, что платежный инструмент нашел ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний мужчина. Он рассказал, что купил алкоголь и закуску. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: geralt/pixabay.com