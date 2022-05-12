Мужчина нашел на улице банковскую карту и пошел за выпивкой и закуской

Петрозаводчанин гулял с детьми и выронил банковскую карточку. Ее нашел прохожий и тут же отправился за покупками, сообщили в МВД Карелии.

Обнаружив, что банковской карты нет, 37-летний горожанин обратился в полицию. Он рассказал, что кто-то списал с его счета около семи тысяч рублей.

Оказалось, что платежный инструмент нашел ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний мужчина. Он рассказал, что купил алкоголь и закуску. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: geralt/pixabay.com