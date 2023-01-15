Мужчина набросился на подругу жены, теперь его будут судить

65-летний житель Карелии предстанет перед судом. Пудожанина обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Как считают в региональном СУ СК, он избил подругу жены.

Все произошло в октябре. Мужчина был нетрезв. У него возник конфликт с подругой жены, которая зашла к ним в гости. По версии следователей, он избил гостью. Вдобавок он взял в руки некий металлический предмет, которым бил потерпевшую по голове. Женщина осталась жива. Причиненный вред квалифицировали как тяжкий.

Следователи допросили свидетелей, потерпевшую, провели судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую экспертизы. Обвиняемый мужчина вину признал полностью. Дело направили на рассмотрение в суд. // фото unsplash.com