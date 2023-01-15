Лжеброкеры обманули жительницу Карелии на полмиллиона рублей

Аферисты обманули двух жительниц Карелии, обещая им заработок. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

69-летняя жительница Карелии взяла кредит, чтобы заработать на бирже. В безопасности сделок и возможности быстрого заработка ее убедили незнакомцы. Сначала женщина перевела шесть тысяч рублей, в личном кабинете отобразилась якобы полученная от сделки прибыль. После этого она продолжила играть на бирже.

Общение с незнакомцами продолжалось около двух месяцев. За это время пенсионерка взяла крупный кредит и перевела мошенникам 500 тысяч. Вывести деньги у нее не вышло. Лжеброкеры требовали заплатить комиссию и страховку, а затем перестали отвечать на звонки. Попасть в личный кабинет на сайте торговой площадки женщина не смогла, ее заблокировали.

Еще одной жертвой мошенников стала 32-летняя петрозаводчанка. В мессенджере ей пришло предложение выкупать товар по выгодной цене и получать процент от переведенной суммы. Чем больше средств она инвестирует, тем выше будет сумма возврата. Предложение показалось ей заманчивым, в итоге женщина указала свои персональные данные и реквизиты карты, а также перевела более 207 тысяч рублей на незнакомые счета.

Обе потерпевшие обратились в полицию. // фото freepik.com