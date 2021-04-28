Мужчина лишился всего имущества и неожиданно сказочно разбогател

29-летний житель США лишился всего имущества из-за наводнения, а затем выиграл баснословную сумму в лотерее. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Американец, который решил сохранить анонимность, рассказал, что зашел в магазин и купил билет моментальной лотереи за 20 долларов. Он стер защитный слой и понял, что выиграл.

«Когда я увидел, что выиграл, я решил, что отыграл потраченные на билет деньги. Но когда я понял, что сорвал джекпот, меня начало трясти», - признался счастливчик.

Победитель мог получить два миллиона долларов (149,8 миллиона рублей) посредством ежегодных выплат или сразу забрать 1,3 миллиона долларов (97,4 миллиона рублей). Он выбрал второй вариант.

Мужчина планирует потратить выигрыш на оплату счетов, а оставшиеся деньги намерен сохранить. «Знать, что мои дети будут обеспечены, - лучшее чувство в мире», - сказал он. Фото censor.net