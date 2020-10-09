Мужчина из Кондопоги обвиняется в сексе с несовершеннолетней

В Кондопоге расследуется уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, обвиняемый, проживая в городе Кондопога, познакомился с 13-летней девушкой, и заведомо зная о ее возрасте, совершал с ней половые сношения.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.