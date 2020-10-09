Десятки мин и снарядов найдены в Питкярантском районе Карелии

Специалисты группы разминирования петрозаводского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы, изъяли и обезвредили 96 взрывоопасных предметов времен ВОВ в Питкярантском районе, сообщает в своем паблике государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По информации оперативных дежурных, 7 октября саперы из подразделения разминирования и взрывоопасных работ петрозаводского отряда КРПСС выезжали в Питкярантский район с целью изъятия и последующего уничтожения боеприпасов времен ВОВ.

Так, 5 октября на 34 квадрате района в процессе поисковых работ в лесном массиве специалистом было обнаружено 96 взрывоопасных предметов. Среди опасных находок два снаряда 122 мм, восемь снарядов 76 мм, 52 минометные мины калибра 82 мм, 14 снарядов 45 мм, шесть минометных мин калибра 50 мм, пять гранат РГ-42, граната Дьяконова, две гранаты Ф-1, два взрывателя для 76 мм снарядов, три авиационных снаряда и авиабомба АБ-50.

Об обнаружении боеприпасов поисковики заявили в местное отделение полиции, специалисты которого, в свою очередь, для изъятия и уничтожения взрывоопасных предметов обратились в Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу.

Все взрывоопасные предметы уничтожены саперами на специализированных площадках при помощи специального оборудования.