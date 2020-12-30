Мужчина и женщина загадочно погибли в Петрозаводске

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня в гараже в одном из гаражных кооперативов карельской столицы были найдены два трупа. Тела мужчины и женщины обнаружили в автомобиле.

Причины смерти людей устанавливаются. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Фото tourprom.ru